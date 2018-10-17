Солиста группы Звери пленили красивые девушки в волгоградских трамваях
Группа «Звери» наведалась в Волгоград. Как обычно привезли к нам с собой море драйва, хорошей музыки и отличное настроение. Все это волгоградцев ждало вечером 16 октября. А днем 17-го, отоспавшись после концерта, солист группы Рома Билык отправился осматривать Волгоград. На Мамаевом кургане он уже бывал, поэтому решил прогуляться по волгоградским улочкам. И его просто пленили волгоградские раритетные трамвайчики и наши красивые волгоградки.
«Столько красивых трамваев и девушек в них)», - подписал свое селфи Роман на фоне памятника первому волгоградскому трамваю.
Да уж, такие экспонаты редко где увидишь!
А вот в Астрахани, где Рома по кличке «Зверь» побывал накануне, его впечатлили совсем другие экземплярчики. Конечно же, это знаменитая астраханская рыба.
- На обед у меня будет сом в кляре, сазан стейк, котлеты из щуки и жареный судак, - похвастался певец в инстаграме своей удачной рыбалкой.
Рыбалка у Романа и вправду удалась. Но на самом деле всю выловленную рыбку артист выпустил обратно в Волгу.