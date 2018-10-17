2018-10-17T15:49:52+03:00
Общество

Молодогвардеец Ренат Булатов снова попытался выйти из СИЗО под домашний арест

Апелляционная инстанция снова отказала ему в изменении меры пресечения
Сергей ВИКТОРОВ
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Ренат Булатов останется под стражей до 4 ноября. Фото: с личной страницы Рената БулатоваРенат Булатов останется под стражей до 4 ноября. Фото: с личной страницы Рената Булатова
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22-летний заместитель волгоградского регионального отделения партии " Молодая Гвардия Единая Россия" Ренат Булатов останется под стражей до 4 ноября. Такое решение по апелляционной жалобе защитника огласил Волгоградский областной суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, с апелляционной жалобой обратился адвокат Рената Булатова. Он просил заменить самую строгую меру пресечения на домашний арест, указав при этом, что его подзащитный оказывал активное содействие в расследовании преступления, полностью признал вину, раскаялся, имеет постоянное место жительства и источник дохода. По мнению защиты, оснований для его содержания под стражей нет.

Однако сторона государственного обвинения наоборот, возражала против изменения меры пресечения. Прокурор настаивал на том, что мера пресечения, избранная Среднеахтубинским районным судом, законная и обоснованная.

Суд, выслушав все стороны процесса, согласился с решением суда первой инстанции, исправив ошибку в изначальном постановлении – судья Среднеахтубинского районного суда сочла, что Булатов совершил преступление не средней тяжести, а тяжкое преступление. В остальном решение суда осталось без изменений, а жалоба адвоката без удовлетворения.

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