Отопительный сезон 2018 в Волгограде начнется с приходом холодов

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-17T15:43:14+03:00

Некоторые волгоградцы уже жалуются на холод в квартирах. Хотя на улице тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В 2018 году в Волгограде непривычно теплая осень. Вплоть до воскресенья, 21 октября, синоптики прогнозируют ночью +7...+9ºС, днем – до +19°С. Отопительный сезон 2018 в Волгограде начнется в первые же дни похолодания. По закону, подать тепло в батареи коммунальщики должны после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже +8ºС. Но ждать истечения этих пяти дней коммунальщики не будут. Как только температура снизится, тепло начнет поступать в жилые дома. Об этом заявил глава Волгограда Виталий Лихачев во время инспекции коммунальных сетей.

- С понедельника, 22 октября, ожидается похолодание. Если прогноз подтвердится, отопительный сезон в Волгограде начнется в понедельник,- заявил Лихачев.

Сейчас все котельные, жилые дома и социальные объекты Волгограда готовы к старту отопительного сезона. Уже нагрелись батареи в 182 школах, садиках и больницах. Однако в Дзержинском районе, где осенью меняли 2,5 километра теплотрассы, коммунальщики еще не засыпали траншеи. Это никак не повлияет на сроки подачи тепла в дома.

Кстати

Многие волгоградцы свято уверены, что отопительный сезон должен начинаться строго 15 октября и продолжаться до 15 апреля. Но это не так. Дата начала отопительного сезона устанавливается постановлением мэра Волгограда.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 отопительный период должен начинаться по истечению пяти дней после понижения среднесуточной температуры воздуха ниже 8 °C. Учитывались эти же нормы и в «Правилах и нормах технической эксплуатации жилого фонда», которые действовали с 1970 года. Ведь в каждом регионе свои природные особенности. А погода частенько преподносит сюрпризы.