Волгоградцам предлагают посадить лес в Волго-Ахтубинской пойме

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-17T15:18:46+03:00

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В 2016 году по Волгоградской области прокатились пожары. Горели степь, леса, огонь затронул даже населенные пункты. О буйстве стихии напоминают обгорелые проплешины. Одну из них в Волго-Ахтубинской пойме решили ликвидировать. На месте обгоревших деревьев посадят лес. Благодаря Комитету природных ресурсов, Движению «Эка» и компании «Лента» здесь появятся около трех тысяч саженцев дуба и клена.

Если посадочного материала много, то рабочих рук не хватает. Поэтому волгоградцам предлагают помочь восстановить лес и сохранить уникальный природный парк. Из Волгограда до места горожан будут доставлять на автобусах. Участникам проекта "Посадилес" предлагают также обед и горячий чай. Ну а собой лучше взять ведро для полива, перчатки и лопату. На месте инструменты будут выдавать, но на всех может и не хватить.

Уточнить всю информацию, в том числе расписание транспорта, можно по телефону 8 (905) 433 07 40 - Роман Потоловский.