Под Волгоградом водитель КАМАЗа пойдет под суд за ДТП с погибшим подростком

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-17T15:02:10+03:00

14-летний подросток погиб на месте ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14-летний парень на мотоцикле въехал в лоб тяжелому грузовику

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Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, авария произошла днем 7 августа в Калачевском районе Волгоградской области.

По сводке ГИБДД, 14-летний подросток на скутере ехал по дороге из поселка Донской в сторону хутора Ляпичев. На первом километре дороги подросток выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать попутный транспорт, но не справился с управлением и лоб в лоб врезался в КАМАЗ.

14-летний пассажир скутера от полученных травм погиб на месте. Водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу.

Расследованием уголовного дела занималась следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину водитель грузовика полностью признал. Рассматривать дело будет Калачевский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.