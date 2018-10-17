Бочаров и Гребенюк полетали над областью на вертолете

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-17T14:43:54+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк 17 октября 2018 провели рабочее совещание на высоте, а точнее, в воздухе. Чиновники с инспекцией облетели область на вертолете. В середине сентября в Волгограде стоит по-летнему теплая погода, дождей нет давно, поэтому риск возникновения пожаров остается высоким.

Особое внимание уделили объектам накопленного экологического ущерба. В их числе - доставлявшая множество проблем свалка в Кировском районе Волгограда, которая раньше постоянно тлела и травила волгоградцев зловонием и гарью. Бочаров и Гребенюк осмотрели очищенную от мусора площадку, где сейчас идет рекультивация земель. Еще одна проблемная точка - пруд-накопитель в Светлоярском районе.

- Сейчас приступают к ликвидации 18 свалок в Волго-Ахтубинской пойме. Чище станет и в Дубовке, Камышине. Работы идут по федеральной программе, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации. - Принято решение закрыть и полигон неподалеку от аэропорта.