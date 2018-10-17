В Волгограде пропала девушка-подросток

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-17T12:39:12+03:00

Девочка не появляется дома уже четвертый день. Фото: https://vk.com/volgospasppd

От потеряшки нет никаких вестей уже четвертый день

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В Волгограде вновь пропал подросток. 16-летняя девушка ушла из дома 13 октября, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в поисковом объединении «Волгоспас – поиск пропавших детей», полиция и волонтеры ищут пропавшую Викторию Чернышеву. Девушка ушла из дома в Дзержинском районе 13 октября, и до сих пор от нее нет никаких вестей.

Приметы девушки: рост – 165-170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые длинные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в синие джинсы, черную толстовку, черные кроссовки с розовыми шнурками.

Просьба ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девушки или встречал ее, позвонить волонтерам по телефону 8-905-397-94-56, или в полицию по телефонам 02 и 112. Кроме того, волонтеры просят помощи неравнодушных волгоградцев в расклейке листовок с ориентировками и возможно – в прочесывании местности.