В Астрахани полицейские спасли годовалую девочку

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-17T12:07:30+03:00

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Об отзывчивости трех астраханских полицейских начальство бы никогда и не узнало. Но в астраханское МВД пришло письмо от родителей годовалой девочки. В нем они поблагодарили старших сержантов Петра Кирсанова, Тимура Байнакова и младшего сержанта полиции Артура Аджигитова за то, что спасли их дочку.

У астраханца заболела дочка. Резко поднялась температура. Он с женой вызвали «скорую», но медики все не ехали. Девочке же становилось все хуже, она начала задыхаться. Тогда родители выбежали с дочкой на улицу – решили встретить медиков у подъезда. Но встретили полицейских, которые проезжали мимо на патрульной машине. Стражи порядка остановились, чтобы узнать что случилось. А когда пара рассказала, что случилось, то они отправились в больницу. на машине включили мигалки. Также полицейские предупредили больницы, что к ним едет маленькая пациентка в тяжелом состоянии.

Компания успела вовремя – врачи ждали их на входе в приемное отделении. Девочке оказали первую помощь. Все это время Петр Кирсанов, Тимур Байнаков и Артур Аджигитов ждали, когда выйдут медики и скажут, что с малышкой все хорошо.

Сейчас девочка поправилась и сейчас с родителями уже дома. Когда она чуть подрастет, взрослые обязательно расскажут ей о неравнодушных дядях в погонах.