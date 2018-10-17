В Волгограде трехлетний ребенок отравился грибами

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-17T10:49:13+03:00

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Трехлетнего мальчика из Советского района 16 октября привезли в больницу №25 на «скорой». У ребенка диагностировали сильное отравление. Малыша сразу же отправили на лечение в токсикологическое отделение. Оказалось, что он отравился грибами.

Как рассказала врачам мама, сын вместе с остальными членами семьи поел за ужином грибов. Xерез несколько минут у него резко заболел живот, началась рвота. Родители тут же вызвали «03». Никому из взрослых помощь не потребовалась.

Мальчику предстоит провести на больничной койке несколько дней. Хорошо, что все закончилось относительно благополучно. В прошлом году были и смертельные случаи.

А родителям стоит еще раз напомнить: детям категорически запрещены все виды грибов, даже самых благородных. Детский организм восприимчив к токсинам, на которые не реагируют взрослые. До семи лет даже пробовать не стоит.