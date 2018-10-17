Под Урюпинском в опрокинувшейся «Ладе» пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-17T10:40:41+03:00

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Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного утром вторника, 16 октября. ДТП произошло в Урюпинском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:15. По предварительной информации, 54-летний водитель ВАЗ-2115 ехал по трассе Урюпинск – хутор Дубовский. В какой-то момент мужчина потерял контроль над машиной, легковушка выехала на правую обочину и опрокинулась в кювет.

Проезжавшие по трассе водители, на глазах которых произошла авария, помогли людям выбраться из разбитой машины, оказали им первую помощь, вызвали "скорую" и полицию.

В результате аварии водитель и двое его пассажиров с различными травмами оказались на больничных койках.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, восемь человек получили травмы различной степени тяжести.