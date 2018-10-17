2018-10-17T09:51:58+03:00
Общество

В Волгограде осудили мошенника, обманувшего ростовских пенсионеров

Гражданин Азербайджана получил три года колонии
Сергей ВИКТОРОВ
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27-летний гражданин республики Азербайджан Рамин Джафаров приговорен к реальному лишению свободы за девять эпизодов мошенничества. Жертвами злоумышленника стали девять пенсионеров из Ростовской области.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, с августа 2017 года по февраль 2018 мужчина звонил на номера жителей Ростова и Ростовской области, представлялся их родственником, сетовал, что попал в беду и просил денег.

Пенсионеры верили злоумышленнику и перечисляли от 10 до 45 тысяч рублей. Всего же доверчивые граждане передали мошеннику более 165 тысяч рублей.

Расследованием занимались следователи СУ УМВД России по Волгограду. Им удалось доказать девять эпизодов мошенничества, причинившего гражданам значительный ущерб.

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Джафарова к трем годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.

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