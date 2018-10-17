В Волгограде из земли выкопали арсенал времен войны

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-17T09:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Склад боеприпасов, пролежавших в земле со времен Великой Отечественной войны, обнаружили рабочие в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. На боеприпасы наткнулись во вторник, 16 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, сообщение об обнаружении боеприпасов поступило в оперативные службы в 11:25 вторника, 16 октября. При проведении земляных работ в рабочем поселке Гумрак рабочие наткнулись на 14 снарядов различного калибра. Их корпуса сильно изъедены ржавчиной. Предположительно, боеприпасы пролежали в земле со времен Сталинградской битвы. У места обнаружения опасной находки выставлен круглосуточный пост охраны, об опасной находке уже сообщили в военный комиссариат. В ближайшее время ожидается прибытие саперного расчета, который вывезет находку в безопасное место и уничтожит.

Еще одно свидетельство ожесточенных боев за Сталинград нашли в Городищенском районе Волгоградской области. В 100 метрах от СНТ «Проектировщик» на берегу Волгоградского водохранилища обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Заявка на уничтожение этого взрывоопасного предмета уже подана.