В Волгоградской области сгорели «Кировец» и Lexus

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-17T08:56:48+03:00

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Тяжелый трактор К-700 и автомобиль Lexus сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области. Люди в результате пожаров не пострадали, а вот техника навряд ли подлежит восстановлению.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый пожар произошел в 17:51 в Михайловке. В хуторе Плотников-2 загорелся трактор К-700. К моменту прибытия пожарных расчетов 30-й пожарно-спасательной части пламя бушевало на площади шесть квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 18:06. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы узлов и механизмов сельхозтехники.

Еще один пожар вспыхнул в среду, 17 октября, в 2:34. На улице Грушевской в Ворошиловском районе загорелся автомобиль Lexus, выпущенный в 2010 году. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части потушили автомобиль в 2:46. Причина пожара устанавливается.