2018-10-17T08:48:29+03:00
Общество

Лучше в объезд: на Второй продольной в Кировском районе столкнулись два грузовика

Пробка на улице 64-й Армии растянулась больше, чем на три километра
Сергей ВИКТОРОВ
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От удара Scania выехала на обочину, а Foton выбросило на встречную полосу. Фото: Рената АмироваОт удара Scania выехала на обочину, а Foton выбросило на встречную полосу. Фото: Рената Амирова
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Столкновение двух грузовиков едва не остановило движение по Второй продольной магистрали в утренний час-пик. Тягач Scania с полуприцепом въехал в китайский грузовик Foton.

Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в Кировском районе Волгограда близ остановки «Кинотеатр «Авангард». По словам очевидцев, водитель тягача Scania слишком поздно заметил, что на светофоре загорелся «красный», и врезался в остановившийся на светофоре грузовик Foton. От удара Scania выехала на тротуар и сбила дорожное ограждение, а Foton перелетел через разделительный бордюр и выехал на полосу встречного движения, практически полностью перекрыв движение в сторону центра города.

Отметим, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и освободили проезжую часть. Тем не менее, в сторону центра пробка растянулась более, чем на три километра, а водителям рекомендуют объезжать участок дороги, на котором произошла авария, по улице Кирова.

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