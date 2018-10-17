Лучше в объезд: на Второй продольной в Кировском районе столкнулись два грузовика
Столкновение двух грузовиков едва не остановило движение по Второй продольной магистрали в утренний час-пик. Тягач Scania с полуприцепом въехал в китайский грузовик Foton.
Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в Кировском районе Волгограда близ остановки «Кинотеатр «Авангард». По словам очевидцев, водитель тягача Scania слишком поздно заметил, что на светофоре загорелся «красный», и врезался в остановившийся на светофоре грузовик Foton. От удара Scania выехала на тротуар и сбила дорожное ограждение, а Foton перелетел через разделительный бордюр и выехал на полосу встречного движения, практически полностью перекрыв движение в сторону центра города.
Отметим, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и освободили проезжую часть. Тем не менее, в сторону центра пробка растянулась более, чем на три километра, а водителям рекомендуют объезжать участок дороги, на котором произошла авария, по улице Кирова.