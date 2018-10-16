Волгоградцам предлагают самим придумать название парку у ДК Петрова

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-16T19:37:16+03:00

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Парк у ДК Петрова в Советском районе Волгограда выиграл конкурс «Лучший парк» и получил 10 миллионов на развитие. Сейчас там идет благоустройство. Подрядчик уложит 2,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, сделает велодорожку. Уже заменили подпорную стену по периметру парка, установили две трети бордюров и смонтировали половину поливочного водопровода. Вот только новое название парка у ДК Петрова - «Центр народной дипломатии», у горожан вызывает много вопросов. Глава Волгограда Виталий Лихачев предложил жителям самим выбрать парку лучшее название через открытое голосование. Как и перечень деревьев, которые здесь высадят по завершению «грязных» работ.

- Рабочий вариант дендроплана необходимо обсудить с жителями и максимально учесть пожелания горожан и волгоградский климат, - заявил мэр главе района.

Должны украсить парк у ДК Петрова 2400 квадратных метров газона и полторы тысячи деревьев и кустарников, 30 скамеек и детская площадка. Учитывая, что здесь уже имеется самый большой в ЮФО фонтан, обновленный парк может стать изюминкой Волгограда.