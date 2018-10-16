Волгоградская область возьмет кредит 600 млн на погашение долга

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-16T16:21:25+03:00

Госдолг региона в 52,46 миллиарда рублей при этом не увеличится

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Волгоградская область готовится взять очередной кредит в 600 миллионов рублей, чтобы расплатиться со старыми долгами. Госдолг региона при этом не увеличится. На 1 октября 2018 года он составляет почти 52 миллиарда 460 миллионов рублей. На долю государственных ценных бумаг приходится 28,5%, на кредиты из федерального бюджета – 46,5%, займы в кредитных организациях составляют 23,5% от государственного долга Волгоградской области. Новый кредит на более выгодных условиях позволит региону сэкономить на расходах по обслуживанию долга.

- Только в 2017 году на обслуживании госдолга регион сэкономил более 1,1 миллиарда рублей, еще 478 миллионов - с начала 2018 года, - пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации.

При этом размер госдолга Волгоградской области с начала года уменьшился на 900 миллионов рублей, а долговая нагрузка - на 10,4%.

По словам чиновников, новые кредиты область будет брать только на погашение уже имеющегося долга.

Кстати, в октябре Минфин РФ оценил бюджетную политику и присвоил Волгоградской области первую степень качества управления региональными финансами.Регион вошел в ТОП-27 по стране.