2018-10-16T16:21:25+03:00
Экономика

Волгоградская область возьмет кредит 600 млн на погашение долга

Госдолг региона в 52,46 миллиарда рублей при этом не увеличится
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВАФото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Волгоградская область готовится взять очередной кредит в 600 миллионов рублей, чтобы расплатиться со старыми долгами. Госдолг региона при этом не увеличится. На 1 октября 2018 года он составляет почти 52 миллиарда 460 миллионов рублей. На долю государственных ценных бумаг приходится 28,5%, на кредиты из федерального бюджета – 46,5%, займы в кредитных организациях составляют 23,5% от государственного долга Волгоградской области. Новый кредит на более выгодных условиях позволит региону сэкономить на расходах по обслуживанию долга.

- Только в 2017 году на обслуживании госдолга регион сэкономил более 1,1 миллиарда рублей, еще 478 миллионов - с начала 2018 года, - пояснили «КП-Волгоград» в областной администрации.

При этом размер госдолга Волгоградской области с начала года уменьшился на 900 миллионов рублей, а долговая нагрузка - на 10,4%.

По словам чиновников, новые кредиты область будет брать только на погашение уже имеющегося долга.

Кстати, в октябре Минфин РФ оценил бюджетную политику и присвоил Волгоградской области первую степень качества управления региональными финансами.Регион вошел в ТОП-27 по стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На набережной Волгограда сносят эстакаду
Волгоградец пошел под суд за хакерскую атаку на краснодарское СМИ
Волгоград – худший город для карьерного роста
Под Волгоградом полиция задержала похитителя отары овец
В Волгограде экс-главбуха Молодежного театра подозревают в крупном мошенничестве
Волгоградец украл аккумуляторы со списанных городских автобусов
В Волгограде пожилой водитель протаранил иномарку, забор и сбил супругу
На юге Волгограда «Газель» раздавила водителя
Астраханские бабульки посадили наркодилера на десять лет в тюрьму
Волгоградец едва не погиб под Астраханью после ДТП с верблюдом
В Волгограде три часа тушили пожар в частном доме
В Волгограде в теплотрассе обнаружили человеческие останки
В деревнях Волгоградской области построят типовые ФАПы
Олег Веретенников будет искать новых игроков для «Ротора»
Волгоградские сталкеры прогулялись по заброшенной школе
Волгоградка без причины избила чужую иномарку
Волгоградцы с детьми живут экономнее бездетных
Волгоградцев научили делать «сельдь под шубой» с водорослями