На набережной Волгограда сносят эстакаду

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-16T15:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Центральной набережной Волгограда работает тяжелая техника - автокраны, тягачи, экскаваторы, самосвалы. Здесь идет реконструкция. С помощью стотонного подъемного крана 16 октября рабочие начали разбирать двухуровневую причальную эстакаду, которую так и не достроили в 70-х годах прошлого века. По новому проекту здесь будет не речной вокзпл для местных линий, а прогулочная зона со спусками к воде.

Чтобы снести недострой, рабочие разберут и вывезут 80 плит перекрытий по 20 тонн каждая, 48 ригелей и 36 колонн. Все это - до конца октября 2018 года. Продолжают и разбирать разрушенные подпорные стены на участке от Комсомольской до стены Родимцева. Их заменят новыми - из монолитного железобетона.

- Первые результаты преображения набережной волгоградцы увидят уже через два года, - говорят в мэрии.

Напомним, по проекту после реконструкции на набережной появятся амфитеатр с надземными переходами к улице Чуйкова, автостоянка, новые пешеходные зоны, велодорожка. Обновят спуски к Волге, лестницы, коммуникации. В зеленой зоне сделают полив, часть деревьев вырубят и высадят больше 10 тысяч деревьев и кустарников.