Волгоградец пошел под суд за хакерскую атаку на краснодарское СМИ

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-16T15:18:44+03:00

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22-летний волгоградец пошел под суд за использование вредоносной компьютерной программы. Мужчина попытался атаковать сайт краснодарского СМИ.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, на одном из интернет-сайтов мужчина нашел вредоносную программу, способную нейтрализовать средства защиты компьютерной информации.

Изучив принципы работы программы, 13 января 2018 года мужчина попытался изменить информацию на сайте одного из средств массовой информации Краснодарского края. В автоматическом режиме программа сделала порядка шести с половиной тысяч запросов на сервер с IP-адресом, принадлежащим СМИ, но взломать сайт так и не смогла – он был очень хорошо защищен.

Оперативное сопровождение дела и его расследование вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Вину в ДДОС-атаке на сайт мужчина полностью признал

Рассматривать уголовное дело будет Краснооктябрьский районный суд. Мужчине грозит до четырех лет колонии.