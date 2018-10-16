2018-10-16T15:18:44+03:00
Общество

Волгоградец пошел под суд за хакерскую атаку на краснодарское СМИ

Нападение мужчина совершил в День российской печати
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

22-летний волгоградец пошел под суд за использование вредоносной компьютерной программы. Мужчина попытался атаковать сайт краснодарского СМИ.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, на одном из интернет-сайтов мужчина нашел вредоносную программу, способную нейтрализовать средства защиты компьютерной информации.

Изучив принципы работы программы, 13 января 2018 года мужчина попытался изменить информацию на сайте одного из средств массовой информации Краснодарского края. В автоматическом режиме программа сделала порядка шести с половиной тысяч запросов на сервер с IP-адресом, принадлежащим СМИ, но взломать сайт так и не смогла – он был очень хорошо защищен.

Оперативное сопровождение дела и его расследование вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Вину в ДДОС-атаке на сайт мужчина полностью признал

Рассматривать уголовное дело будет Краснооктябрьский районный суд. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию под Астраханью с четырьмя погибшими устроил неопытный водитель
Иномарка влетела в КАМАЗ на трассе Саратов - Волгоград: двое погибли
Под Волгоградом собака покусала подростка в чужом огороде
В Волгоградской области годовалый малыш вылил на себя кастрюлю кипятка
Волгоградцы кормят с рук белок с Мамаева кургана и выкладывают в сеть фото пушистых красавиц
На Спартановке на пожаре в высотке погиб мужчина
В Волгоградской области 17-летний студент украл сумку, пока новосел перевозил вещи
Волгоградец выстрелил в сторожа детского сада после ссоры из-за парковки
В Волгограде под колеса иномарки попал велосипедист-подросток
Александр Жилкин после увольнения с поста астраханского губернатора собирает грибы
Волгоградец попал в больницу после пожара в своей квартире
Под Волгоградом по дороге с кладбища погиб водитель на болотоходе
В Волгограде на домах появятся две мемориальные таблички выдающимся землякам
Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»
Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость
Выжившая в теракте на вокзале волгоградка родила дочь
В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб
Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»
Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья
В Волгограде бомж порезал мужчину и женщину
Первая победа на выезде: Ротор выиграл у СКА из Хабаровска 1:0
Осколком в спину: девочка получила ранение в школе Волгограда