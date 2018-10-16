2018-10-16T15:16:24+03:00
Общество

Волгоград – худший город для карьерного роста

К таким выводам пришли аналитики портала Superjob
Екатерина МАЛИНИНА
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Карьеру можно делать в Москве, но не в Волгограде.Карьеру можно делать в Москве, но не в Волгограде.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Каждую неделю Волгоград оказывается в какой-нибудь рейтинге. И почти во всех он попадает на самые последние позиции. В очередном аналитическом материале Superjob наш город опять в конце списка. На этот раз аналитики портала смотрели, какой город для карьерного роста подходит лучше всего. Для этого спрашивали мнение самих горожан. А потом по процентам утвердительно ответивших составляли рейтинг.

На первом месте, что вполне ожидаемо, оказалась Москва. 74 процента проживающих там уверены, что им по плечу получить хорошую работу. На второе, опять же вполне логично, попал Санкт-Петербург. Там эта цифра - 72 процента. Третью строчку заняла благополучная Тюмень, там карьерных оптимистов 66 процентов. Среди лидераов также Казань, Карснодар, Екатеринбург.

А вот Волгорад получил вторую строчку с конца. Лишь 18 процентов жителей думают, что их город подходит для того, чтобы продвигаться по службе. Все остальные, видимо, работают от безысходности. Хуже нас только Омск и Тольятти, где оптимистов набралось лишь 16 процентов.

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