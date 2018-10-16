Под Волгоградом полиция задержала похитителя отары овец

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-16T13:19:58+03:00

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Полиция Волгоградской области задержала подозреваемого в краже отары овец. Преступление было совершено в Быковском районе региона.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в конце сентября в правоохранительные органы обратился глава фермерского хозяйства из Быковского района. Он рассказал, что неизвестные злоумышленники похитили с полевого стана более 900 овец.

Спустя несколько часов оперативники и кинологи со служебно-розыскными собаками обнаружили отару на границе Быковского и Среднеахтубинского районов. Там отару должен был забрать покупатель. Однако сделка сорвалась, овец вернули законному владельцу, но похититель скрылся.

15 октября на посту ДПС «Чапурники» в Светлоярском районе похитителя удалось задержать. Им оказался 51-летний пастух, работавший у фермера. Мужчина уже сознался в краже. Полицейские будут настаивать на том, чтобы на время расследования уголовного дела подозреваемый был под арестом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до десяти лет колонии.