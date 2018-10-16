В Волгограде экс-главбуха Молодежного театра подозревают в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-16T12:15:55+03:00

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Бывшего главного бухгалтера Волгоградского молодежного театра подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Махинации вскрылись в ходе прокурорской проверки.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, с января прошлого года по август 2018 главбух при формировании реестров на выплату зарплаты вносила туда недостоверные сведения, в результате чего получала зарплату большую, чем было предусмотрено штатным расписанием. Всего женщине таким образом удалось похитить около 650 тысяч рублей.

Преступление обнаружилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой Волгограда, а выявленные материалы переданы следователям Центрального СО СУ СК по Волгоградской области. Они уже возбудили в отношении женщины уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Волгограда.