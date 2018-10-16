2018-10-16T10:57:31+03:00
Общество

Волгоградец украл аккумуляторы со списанных городских автобусов

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Мужчина снял аккумуляторы со списанных автобусовМужчина снял аккумуляторы со списанных автобусовФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Дерзкую кражу аккумуляторных батарей со списанных автобусов раскрыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, рано утром вторника, 16 октября, полицейские на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Моцарта в Красноармейском районе Волгограда остановили автомобиль Toyota. Его водитель нарушил правила дорожного движения.

В ходе осмотра багажника иномарки полицейские обнаружили 15 аккумуляторных батарей различной емкости. Документов на запчасти у водителя не оказалось.

Вскоре выяснилось, что аккумуляторные батареи мужчина демонтировал со списанных автобусов, стоящих на территории ПАТП-7. Он уже сознался в содеянном и рассказал, что намеревался сдать аккумуляторы в ближайшую скупку.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде экс-главбуха Молодежного театра подозревают в крупном мошенничестве
В Волгограде пожилой водитель протаранил иномарку, забор и сбил супругу
На юге Волгограда «Газель» раздавила водителя
Астраханские бабульки посадили наркодилера на десять лет в тюрьму
Волгоградец едва не погиб под Астраханью после ДТП с верблюдом
В Волгограде три часа тушили пожар в частном доме
В Волгограде в теплотрассе обнаружили человеческие останки
В деревнях Волгоградской области построят типовые ФАПы
Олег Веретенников будет искать новых игроков для «Ротора»
Волгоградские сталкеры прогулялись по заброшенной школе
Волгоградка без причины избила чужую иномарку
Волгоградцы с детьми живут экономнее бездетных
Волгоградцев научили делать «сельдь под шубой» с водорослями
Под Волгоградом пилоты сбрасывали бомбы и пускали неуправляемые ракеты
Отопительный сезон 2018 в Волгограде начнется позже
Волгоградского полицейского протащили 100 метров, когда он пытался остановить пьяного водителя