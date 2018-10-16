Волгоградец украл аккумуляторы со списанных городских автобусов
Дерзкую кражу аккумуляторных батарей со списанных автобусов раскрыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали в Красноармейском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, рано утром вторника, 16 октября, полицейские на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Моцарта в Красноармейском районе Волгограда остановили автомобиль Toyota. Его водитель нарушил правила дорожного движения.
В ходе осмотра багажника иномарки полицейские обнаружили 15 аккумуляторных батарей различной емкости. Документов на запчасти у водителя не оказалось.
Вскоре выяснилось, что аккумуляторные батареи мужчина демонтировал со списанных автобусов, стоящих на территории ПАТП-7. Он уже сознался в содеянном и рассказал, что намеревался сдать аккумуляторы в ближайшую скупку.
По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.