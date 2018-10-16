Волгоградец украл аккумуляторы со списанных городских автобусов

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-16T10:57:31+03:00

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Дерзкую кражу аккумуляторных батарей со списанных автобусов раскрыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали в Красноармейском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, рано утром вторника, 16 октября, полицейские на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Моцарта в Красноармейском районе Волгограда остановили автомобиль Toyota. Его водитель нарушил правила дорожного движения.

В ходе осмотра багажника иномарки полицейские обнаружили 15 аккумуляторных батарей различной емкости. Документов на запчасти у водителя не оказалось.

Вскоре выяснилось, что аккумуляторные батареи мужчина демонтировал со списанных автобусов, стоящих на территории ПАТП-7. Он уже сознался в содеянном и рассказал, что намеревался сдать аккумуляторы в ближайшую скупку.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.