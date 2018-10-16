2018-10-16T10:50:36+03:00
Происшествия

В Волгограде пожилой водитель протаранил иномарку, забор и сбил супругу

Авария произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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88-летний водитель попал в сильную аварию в Краснооктябрьском районе Волгограда. Авария произошла днем понедельника, 15 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о ДТП поступило в 12:50. 88-летний водитель Mitsubishi Lancer парковался задним ходом и сбил свою 81-летнюю супругу. Женщина указывала мужу, куда ехать, чтобы он не зацепил другие припаркованные автомобили. Затем мужчина, испугавшись, поехал вперед, протаранил впереди стоящую Mazda, ворота частного дома, а потом наехал на бордюр и только после этого иномарка остановилась.

В результате ДТП пенсионерка с различными травмами доставлена в больницу. Всего же за сутки в регионе произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, семеро с различными травмами доставлены в больницу.

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