2018-10-16T10:43:11+03:00
Происшествия

На юге Волгограда «Газель» раздавила водителя

Мужчина попытался остановить поехавший грузовичок
Сергей ВИКТОРОВ
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Мужчина погиб на месте происшествияМужчина погиб на месте происшествияФото: Екатерина СИМОХИНА
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48-летний водитель фургона на шасси грузовика «Газель» погиб под колесами покатившегося автомобиля. Трагедия произошла днем понедельника, 15 октября, в Кировском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о ДТП поступило в 13:45. 48-летний водитель на грузовой «Газели» привез товар в магазин у дома №6а по улице Нижнетагильской. Мужчина забрался в кузов грузовика и начал выгружать товар. Неожиданно машина покатилась. Водитель выпрыгнул из фургона и попытался руками удержать груженую машину, но попал под колеса, и «Газель» переехала несчастного.

Очевидцы, на глазах которых произошла страшная трагедия, сразу же вызвали «скорую помощь», но помощь медиков уже не потребовалась – травмы, полученные водителем грузовичка оказались несовместимыми с жизнью – он погиб на месте ДТП.

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