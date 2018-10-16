Астраханские бабульки посадили наркодилера на десять лет в тюрьму

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-16T10:38:23+03:00

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Бабушки - лучшие охранники и сторожа. Мимо них даже муха не пролетит – не то, что любовница к Ваське с пятого этажа. Именно они становятся главными информаторами при кражах и прочих околодомовых преступлениях. В Астрахани благодаря бдительности пенсионерок с лавочки удалось посадить наркодилера на десять лет.

Странного типа в своем дворе пожилые сыщики заметили днем. Молодой мужчина сначала внимательно осмотрел двор, затем подошел к забору, что-то там спрятал и сфотографировал. Бабушки набрали «02» и сообщили в полицию о подозрительном астраханце. Наряд был на месте через несколько минут. Он задержал прохожего. А старушкам полицейские вынесли устную благодарность. В телефоне у мужчины нашли фотографии закладок наркотиков. Делал он их за мусоропроводами, водопроводными трубами, за проводами в подъездах.

Мужчину осудили за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Действовал он не один. Теперь наркодиллеру предстоит провести в тюрьме 10 лет.