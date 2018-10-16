Волгоградец едва не погиб под Астраханью после ДТП с верблюдом

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-16T09:47:23+03:00

К счастью, водитель "Газели" не пострадал. Фото: пресс-службы УМВД России по Астраханской области

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54-летний водитель «Газели» из Волгограда едва не погиб в Астраханской области после наезда на верблюда. Авария произошла вечером понедельника, 15 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, авария произошла в 18:30. Водитель «Газели» из Волгограда ехал в сторону Астрахани. Мужчина заметил идущих навстречу верблюдов, объехал стадо, вернулся в свою полосу и неожиданно врезался в выбежавшее на дорогу животное. Верблюд отбился от стада.

От удара «Газель» отбросило на обочину, где грузовик опрокинулся. Водитель, к счастью, не пострадал, однако его машина нуждается в серьезном ремонте. Верблюд погиб.

По факту аварии сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Красноярскому району Астраханской области уже начали проверку. Кроме того, полиция напоминает владельцам животных, что бесконтрольный выпас скотины недопустим. Водителям же ГИБДД советует быть особенно внимательными при подъезде ночью к населенным пунктам и строго соблюдать скоростной режим.