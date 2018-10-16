2018-10-16T09:27:26+03:00
Происшествия

В Волгограде три часа тушили пожар в частном доме

Строение загорелось в Дзержинском районе Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Больше трех часов понадобилось пожарным подразделениям Дзержинского района Волгограда для того, чтобы потушить пожар в одном из частных домов района. Пламя вспыхнуло вечером понедельника, 15 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в понедельник, 15 октября в 17:23. На улице Знаменской в двухэтажном жилом доме горели кровля на площади 120 квадратных метров и обшивка дома на общей площади 50 квадратных метров.

Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части локализовали пожар в 18:08, а полностью потушить пламя смогли лишь в 20:45. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших, специалисты предполагают, что дом дотла сгорел в результате короткого замыкания электропроводки на вводе.

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