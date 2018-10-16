В Волгограде в теплотрассе обнаружили человеческие останки

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-16T09:09:52+03:00

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Страшную находку сделали коммунальщики в Дзержинском районе Волгограда. В теплотрассе они наткнулись на труп человека.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, в полицию обратился старший мастер ООО «Концессии теплоснабжения». Он рассказал, что утром понедельника, 15 октября, отправился на плановый обход закрепленной за ним территории в Дзержинском районе Волгограда. Заглянув в очередной коллектор теплотрассы возле дома №38б по улице 51-й Гвардейской, мужчина оторопел – на трубах лежало тело человека.

Мастер сразу же вызвал к месту происшествия полицию и скорую. Помощь медиков не понадобилась – мужчина, лежащий на горячих трубах, был давно мертв. Эксперты, осмотрев тело, пришли к выводу, что умерший вел асоциальный образ жизни и был человеком без определенного места жительства. Предварительно, он скончался в силу естественных причин, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.