В деревнях Волгоградской области построят типовые ФАПы

СЕГОДНЯ 22:11 2018-10-15T22:12:16+03:00

Проекты фельдшерско-акушерских пунктов выполнят до конца года, а строить их начнут в 2019

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В Волгоградской области определили подрядчика, который будет заниматься проектированием фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные здания планируется строить на средства государственной поддержки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете строительства Волгоградской области, техническим заданием предусмотрены два проекта фельдшерско-акушерских пунктов. Для населенных пунктов, в которых живет до 800 жителей, предусмотрены общий коридор для ожидания приема пациентов, кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинет, помещение для персонала с раздевалкой, отдельные боксы для хранения чистого белья, лекарственных средств, уборочного инвентаря, санузел, тепловой пункт. В населенных пунктах, где живет более 800 человек, предусмотрены два кабинета для приема пациентов — фельдшерский и смотровой. Отдельными также будут комнаты для прививок и процедур, стерилизации оборудования и материалов.

В зданиях ФАПов смонтируют системы горячего и холодного водоснабжения, и другие коммуникации, установят пожарную сигнализацию и смонтируют пандусы для маломобильных групп населения. Проекты должны быть закончены до конца 2018 года, а строительство начнется в 2019. Новые ФАПы появятся в Новониколаевском, Ленинском, Палласовском, Старополтавском, Камышинском, Октябрьском, Котовском, Киквидзенском, Николаевском и Ольховском районах.