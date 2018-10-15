Олег Веретенников будет искать новых игроков для «Ротора»

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-15T19:37:54+03:00

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Олег Веретенников будет заниматься селекцией футболистов для волгоградского клуба «Ротор». В новом качестве прославленного экс-игрока представила пресс-служба футбольного клуба «Ротор».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе команды, Олег Веретенников официально принят на должность тренера-селекционера. Кроме тренерских обязанностей, один из самых знаменитых бомбардиров России будет заниматься подбором новых игроков для клуба «Ротор».

-Я знаком со специализацией. Есть нюансы, но тем интереснее, - заявил Олег Веретенников. - Раньше я уже просматривал игроков как тренер, четко знал, на каких позициях необходимо укрепление и кто нам может подойти. У нас большой совместный опыт работы с Робертом Геннадьевичем, мы смотрим в одном направлении. Очень рад вернуться в «Ротор» и трудиться на благо Волгограда и футбола! Для меня это родной город, родной клуб. У команды большие амбиции. Уверен, что у нас все получится!

Напомним, решение о возвращении Олега Веретенникова в клуб озвучили в начале октября на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с игроками и руководством клуба.