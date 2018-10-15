2018-10-15T17:41:22+03:00
Общество

Волгоградка без причины избила чужую иномарку

Автомобилю потребовался серьезный кузовной ремонт
Сергей ВИКТОРОВ
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В Кировском районе Волгограда полиция установила личность злоумышленника, напавшего с кулаками на чужую иномарку. Машина стояла возле одного из домов по улице Губкина.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, в дежурную часть отдела полиции №7 обратился 42-летний владелец иномарки. Он попросил найти злоумышленника, который повредил кузов его «ласточки» - машина мирно стояла возле одного из домов по улице Губкина.

Уже через несколько дней участковый уполномоченный полиции установил личность злоумышленника. Ей оказалась неработающая 42-летняя женщина, уже имеющая судимость. Участковый выяснил — в тот день женщина, употребив изрядное количество алкоголя, шла мимо двора, где стояла припаркованная иномарка. Чем машина не понравилась даме — неизвестно. Известно лишь, что в результате варварского избиения беззащитной легковушки ей потребовался серьезный кузовной ремонт, который владелец оценил в 40 тысяч рублей.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет колонии.

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