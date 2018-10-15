Волгоградцы с детьми живут экономнее бездетных

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-15T17:10:34+03:00

Семьи без детей тратят больше, чем семьи с детьми Фото: Алексей КОПАЕВ

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Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области посчитал средние расходы домашних хозяйств. В качестве временного промежутка статисты взяли второй квартал 2018 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, средние потребительские расходы на семью с детьми до 16 лет составили, в среднем, 12365 рублей в месяц. Семьи без детей в среднем на человека тратили 18558 рублей.

При этом на еду и питание вне дома семьи с детьми тратили 3845 рублей, без детей — 6132 рубля. Бездетные семьи тратили больше и на алкоголь. На спиртное бездетные семьи тратили 254 рубля в месяц на человека, семьи без детей — 144 рубля.

На непродовольственные товары в семьях с детьми ежемесячно уходило 5374 рубля, в семьях без «цветов жизни» на эти нужды уходило 7703 рубля в месяц на одного члена семьи.

На услуги семьи с детьми тратили 3002 рубля, а семьи без детей — 4469 рублей.