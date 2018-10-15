2018-10-15T17:10:34+03:00
Общество

Волгоградцы с детьми живут экономнее бездетных

Волгоградстат посчитал потребительские расходы населения
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Семьи без детей тратят больше, чем семьи с детьмиСемьи без детей тратят больше, чем семьи с детьмиФото: Алексей КОПАЕВ
Изменить размер текста:

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области посчитал средние расходы домашних хозяйств. В качестве временного промежутка статисты взяли второй квартал 2018 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, средние потребительские расходы на семью с детьми до 16 лет составили, в среднем, 12365 рублей в месяц. Семьи без детей в среднем на человека тратили 18558 рублей.

При этом на еду и питание вне дома семьи с детьми тратили 3845 рублей, без детей — 6132 рубля. Бездетные семьи тратили больше и на алкоголь. На спиртное бездетные семьи тратили 254 рубля в месяц на человека, семьи без детей — 144 рубля.

На непродовольственные товары в семьях с детьми ежемесячно уходило 5374 рубля, в семьях без «цветов жизни» на эти нужды уходило 7703 рубля в месяц на одного члена семьи.

На услуги семьи с детьми тратили 3002 рубля, а семьи без детей — 4469 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию под Астраханью с четырьмя погибшими устроил неопытный водитель
Иномарка влетела в КАМАЗ на трассе Саратов - Волгоград: двое погибли
Под Волгоградом собака покусала подростка в чужом огороде
В Волгоградской области годовалый малыш вылил на себя кастрюлю кипятка
Волгоградцы кормят с рук белок с Мамаева кургана и выкладывают в сеть фото пушистых красавиц
На Спартановке на пожаре в высотке погиб мужчина
В Волгоградской области 17-летний студент украл сумку, пока новосел перевозил вещи
Волгоградец выстрелил в сторожа детского сада после ссоры из-за парковки
В Волгограде под колеса иномарки попал велосипедист-подросток
Александр Жилкин после увольнения с поста астраханского губернатора собирает грибы
Волгоградец попал в больницу после пожара в своей квартире
Под Волгоградом по дороге с кладбища погиб водитель на болотоходе
В Волгограде на домах появятся две мемориальные таблички выдающимся землякам
Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»
Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость
Выжившая в теракте на вокзале волгоградка родила дочь
В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб
Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»
Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья