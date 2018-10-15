Волгоградцев научили делать «сельдь под шубой» с водорослями

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-15T17:02:44+03:00

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Более восьми тысяч волгоградцев пришли в воскресенье на Центральный рынок. Там прошел масштабный фестиваль еды «ВкуснО! Маркет».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, всего свои кулинарные изыски представили около 50 предприятий общепита, в том числе новые точки, открывшиеся в воскресенье, 14 августа, в фуд-зоне Центрального рынка.

Гостям фестиваля, кроме вкусной еды, приготовили еще и интересные лекции. Например, волгоградцы узнали, как заменить в блюдах животные ингредиенты растительными продуктами, сохранив при этом знакомый вкус. Более того, горожане смогли убедиться в этом в действительности, попробовав знаменитый салат «сельдь под шубой», в котором вместо сельди использовались водоросли вакаме. А повар вино-бара научил волгоградцев выпекать итальянские пышки тиджелле на специальной двусторонней сковороде.

В целом же гости праздника могли отведать разнообразнейшие блюда — от свежайших и нежнейших стейков из телятины до десертов из миндальной муки и итальянского шоколада. Самые голодные гости посоревновались в поедании немецких колбасок на скорость. Победители получили ценные призы, а всего на гастрономический фестиваль пришло более восьми тысяч человек.