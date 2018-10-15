2018-10-15T15:45:58+03:00
Политика

Под Волгоградом пилоты сбрасывали бомбы и пускали неуправляемые ракеты

Учения прошли на бомбардировщиках Су-24М
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Летчики отрабатывали маневры в ночное время. Фото: пресс-служба ЮВОЛетчики отрабатывали маневры в ночное время. Фото: пресс-служба ЮВО
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Волгоградские военные тренируются не только днем, но и ночью. Очередные учения были у летчиков авиаполка Южного военного округа. Отрабатывали они полеты на СУ-24М. Бомбардировщики 15 раз вылетали с базы причем в полной боевой готовности. Они отрабатывали пуск неуправляемых ракет и сброс бомб на полигон. Пилоты уничтожили намеченные цели: склады с боеприпасами и пункты командования.

Также отрабатывали летчики взлет и посадку в темное время на освещенной полосе. Тренировались в боевом маневрировании на разных высотах - от 200 до тысячи метров. Были и воздушные бои.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, за последнее время учебных вылетов у летчиков стало больше, усложнили для них и учебную программу. Как и в любом деле, у летчиков очень важен опыт - количество часов, проведенных в небе.

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