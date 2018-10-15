2018-10-15T14:55:36+03:00
Общество

Отопительный сезон 2018 в Волгограде начнется позже

К 15 октября в городе отапливают 128 социальных объектов: больницы, школы и детсады
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кто-то уже мерзнет дома, а кто-то открывает настежь окна.Кто-то уже мерзнет дома, а кто-то открывает настежь окна.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из-за хорошей погоды отопительный сезон в Волгограде в 2018 году стартует позже 15 октября. Осень в этом году выдалась очень теплая. Хотя часть горожан уже включают дома обогреватели или кутаются в пледы, многие еще живут с окнами нараспашку. А отопление в Волгограде включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опустится ниже восьми градусов. С 16 по 18 октября по прогнозам синоптиков, ночью будет прохладно - до +7...+10ºС, а днем все еще обещают почти летнее тепло - +15...+21°С, да еще и без дождей. Так что нагреются батареи в домах волгоградцев не скоро. К тому же первые на очереди – социальные объекты. Школы, детские сады и больницы начали подтапливать по заявкам еще с 5 октября. Сейчас тепло уже в 128 учреждениях здравоохранения и образования в разных районах города.

- Сегодня тепло стало в детском саду «Радость» в Центральном районе. В течение дня нагреются батареи еще в ряде социальных учреждений, в том числе в четырех детсадах в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Встретить зиму в Волгограде уже готовы все 185 медучреждений и 505 школ и садиков. Заявки от их руководителей – в приоритете. Уже тепло в 45 роддомах и больницах, а также в 83 образовательных учреждениях. Готовы к началу отопительного сезона и 199 котельных, и 5251 жилых домов с централизованным отоплением.

В этом году в городе обновили 16 километров тепловых сетей, часть труб еще зияют в разрытых ямах. Но это никак не повлияет на начало отопительного сезона, обещают чиновники.

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