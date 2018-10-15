2018-10-15T13:40:38+03:00
Происшествия

Волгоградского полицейского протащили 100 метров, когда он пытался остановить пьяного водителя

Лихачу грозит наказание по двум статьям
Екатерина МАЛИНИНА
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Об опасной машине взводу ДПС под Камышином около пяти вечера 13 октября сообщили коллеги: по дороге едет пьяный водитель, нужно остановить. Но на требование полицейских мужчина не отреагировал, а понесся в сторону Петров Вала. За ним в погоню отправились два экипажа. Блокировать "Ладу Приору» удалось уже на въезде в город.

Лейтенант полиции подошел к легковушке, попросил водителя выйти. Но тот снова резко дал по газам. Гаишник попытался вытащить ключ из замка зажигания. Лихач не остановился и проехал еще 100 метров «вместе» с инспектором. Только когда стражу порядка удалось забрать ключ, машина заглохла.

Полицейскому оказали первую помощь и отвезли в больницу. Он получил травмы. А пьяного водителя задержали. Теперь ему предстоит ответить по двум статьям административного кодекса: за вождение в пьяном виде и за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

Ближайшее время нарушитель проведет в «обезьяннике».

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