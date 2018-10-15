Долги за капремонт с волгоградцев будут выбивать коллекторы

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-15T13:10:15+03:00

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Программа по капремонту в Волгоградской области стартовала с октября 2014 года. В то время не платил взносы каждый второй, сейчас собираемость выросла до 88%. С начала 2017 года Фонд капремонта начал начислять должникам пени, а в суды полетели сотни исковых заявлений. Часть волгоградцев долги погасили, но есть и те, кто продолжает не платить за капремонт. С такими должниками теперь будут работать коллекторы. Региональный фонд капремонта заключил агентский договор с ООО «Юридический центр «МКС».

- По договору коллекторы наделяются правом взыскивать с собственников задолженность по взносам на капремонт. При этом затраты и убытки, понесенные компанией, возмещаются за счет должников, - сообщили «КП-Волгоград» в фонде капремонта.

Передадут коллекторам все долги за капремонт, которые скопились за два и более месяца. При этом, если волгоградцы оплатили счета-квитанции за предыдущий период с 15 по 24 сентября 2018 года, то сведения о платеже могли не учесть и передать дело «вышибалам». В этом случае, получившим уведомление о задолженности, нужно будет обратиться к регоператору для уточнения суммы платежа.

Кроме того, в Фонде капремонта волгоградцы могут оформить рассрочку с индивидуальным графиком погашения задолженности. Заявление можно подать в свободной форме по адресу: Волгоград, ул. Козловская, 32 А, кабинет 102.

Для тех, кто сверяется с буквой закона, Фонд капремонта уточняет: агентский договор с коллекторами заключен в соответствии со статьями 1005 - 1011 Гражданского кодекса РФ. Что касается передачи сведений о задолженности по лицевым счетам, то она происходит согласно п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

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