2018-10-15T10:54:11+03:00
Происшествия

Аварию под Астраханью с четырьмя погибшими устроил неопытный водитель

21-летний парень пошел на опасный обгон
Екатерина МАЛИНИНА
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Двое молодых людей сгорели заживо. Фото прислано очевидцемДвое молодых людей сгорели заживо. Фото прислано очевидцем
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Жуткая авария в Енотаевском районе 14 октября унесла жизни четырех человек – всех, кто находился в двух машинах. В понедельник стали известны подробности трагедии. За рулем Scoda Fabia находился 231-летний житель Астрахани. Парень за рулем всего полтора года, права получил в апреле 2017 года. Вместе с ним ехала девушка – студентка одного из астраханских вузов.

У молодого человека нет ни одного штрафа – астраханец был примерным водителем. Но все же пошел на опасный обгон. Ошибка стоила жизни ему с подругой и еще двум мужчинам в Toyota. Двое 53-летних мужчины жили в селе Никольское по временной регистрации. Сами они родом из Азербайджана.

Сейчас сотрудники Отдела МВД России по Енотаевскому району Астраханской области и Отдельного батальона ДПС № 2 занимаются расследованием происшествия. Полицейские проводят проверку.

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