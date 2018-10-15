2018-10-15T11:40:22+03:00
Происшествия

Иномарка влетела в КАМАЗ на трассе Саратов - Волгоград: двое погибли

Трагедия произошла в Камышинском районе 14 октября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.Водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась утром в воскресенье, 14 октября, в Камышинском районе Волгоградской области. Около девяти часов Hyundai Solaris, за рулем которого был пожилой мужчина из Саратовской области, на скорости влетел в «КАМАЗ-65116-62» с полуприцепом на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». Большегруз в это время стоял на обочине, рядом дальнобойщик выставил знак аварийной остановки. От удара о грузовик иномарку буквально расплющило. В Hyundai находились два человека, оба они погибли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 59-летний водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью ранения. Они скончались на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером 14 октября в Старополтавском районе. Около семи вечера «ВАЗ-2107» вылетел в кювет на трассе «Иловатка – Белокаменка». По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением, он также погиб на месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию под Астраханью с четырьмя погибшими устроил неопытный водитель
Под Волгоградом собака покусала подростка в чужом огороде
В Волгоградской области годовалый малыш вылил на себя кастрюлю кипятка
Волгоградцы кормят с рук белок с Мамаева кургана и выкладывают в сеть фото пушистых красавиц
На Спартановке на пожаре в высотке погиб мужчина
В Волгоградской области 17-летний студент украл сумку, пока новосел перевозил вещи
Волгоградец выстрелил в сторожа детского сада после ссоры из-за парковки
В Волгограде под колеса иномарки попал велосипедист-подросток
Александр Жилкин после увольнения с поста астраханского губернатора собирает грибы
Волгоградец попал в больницу после пожара в своей квартире
Под Волгоградом по дороге с кладбища погиб водитель на болотоходе
В Волгограде на домах появятся две мемориальные таблички выдающимся землякам
Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»
Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость
Выжившая в теракте на вокзале волгоградка родила дочь
В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб
Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»
Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья