Иномарка влетела в КАМАЗ на трассе Саратов - Волгоград: двое погибли

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-15T11:40:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария случилась утром в воскресенье, 14 октября, в Камышинском районе Волгоградской области. Около девяти часов Hyundai Solaris, за рулем которого был пожилой мужчина из Саратовской области, на скорости влетел в «КАМАЗ-65116-62» с полуприцепом на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград». Большегруз в это время стоял на обочине, рядом дальнобойщик выставил знак аварийной остановки. От удара о грузовик иномарку буквально расплющило. В Hyundai находились два человека, оба они погибли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 59-летний водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка получили несовместимые с жизнью ранения. Они скончались на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло вечером 14 октября в Старополтавском районе. Около семи вечера «ВАЗ-2107» вылетел в кювет на трассе «Иловатка – Белокаменка». По предварительным данным, 61-летний водитель не справился с управлением, он также погиб на месте.