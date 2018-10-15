2018-10-15T11:09:34+03:00
Происшествия

Под Волгоградом собака покусала подростка в чужом огороде

Он побежал за мячиком
Екатерина МАЛИНИНА
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Собака сидела на цепи, когда мальчишка пытался забрать мяч.Собака сидела на цепи, когда мальчишка пытался забрать мяч.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Волгоградцев кусают не только бродячие собаки, но и домашние. И порой виноваты в этом совсем не животные, а люди. 14 октября, в воскресенье, группа мальчишек гоняла мяч на одной из улиц Фролово. Во время одного из сильных пасов он перелетел через забор и попал в чужой двор. Добывать потерянное отправился 14-летний подросток. Он перескочил через ограду, пошел к мячу и наткнулся на сторожевого пса, который сидел на цепи. Собака решила, что в дом пытается пробраться вор и цапнула непрошенного гостя. На крики школьника выбежали хозяева и отогнали пса.

Паренек вместе с мамой отправился в местную больницу, где ему обработали рану, поставили укол от столбняка и начали серию прививок от бешенства. Мальчика отпустили домой – на амбулаторное лечение

В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается участковый. Вряд ли у семьи пострадавшего будут претензии к владельцу собаки.

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