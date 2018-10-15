В Волгоградской области годовалый малыш вылил на себя кастрюлю кипятка

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-15T09:59:47+03:00

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Быть мамой маленького ребенка очень непросто. Надо быть постоянно на чеку. Любопытные малыши умудряются перемещаться по квартире со скоростью ветра и залазить в самые опасные места. Чаще всего, женщины в самый последний момент умудряются спасти свое чадо. Но получается это не всегда. В больницу Октябрьского района с термическим ожогом головы 2 степени попал полуторагодовалый мальчик. Как рассказала врачам рыдающая мама, сын игрался на кухне и потянул на себя дверцу духовки. Плита немного накренилась и с газовой панели на ребенка упала кастрюля с кипятком. Он сильно обварился. Женщина сразу же вызвала "скорую", которая и увезла малыша в больницу.

Сейчас мальчика собираются госпитализировать в больницу №25 для дальнейшего лечения. А полицейские будут проводить проверку, как случилось ЧП.