2018-10-15T09:59:47+03:00
Происшествия

В Волгоградской области годовалый малыш вылил на себя кастрюлю кипятка

У ребенка термический ожог головы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Малыша отправят на лечение в больницу №25.Малыша отправят на лечение в больницу №25.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Быть мамой маленького ребенка очень непросто. Надо быть постоянно на чеку. Любопытные малыши умудряются перемещаться по квартире со скоростью ветра и залазить в самые опасные места. Чаще всего, женщины в самый последний момент умудряются спасти свое чадо. Но получается это не всегда. В больницу Октябрьского района с термическим ожогом головы 2 степени попал полуторагодовалый мальчик. Как рассказала врачам рыдающая мама, сын игрался на кухне и потянул на себя дверцу духовки. Плита немного накренилась и с газовой панели на ребенка упала кастрюля с кипятком. Он сильно обварился. Женщина сразу же вызвала "скорую", которая и увезла малыша в больницу.

Сейчас мальчика собираются госпитализировать в больницу №25 для дальнейшего лечения. А полицейские будут проводить проверку, как случилось ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварию под Астраханью с четырьмя погибшими устроил неопытный водитель
Иномарка влетела в КАМАЗ на трассе Саратов - Волгоград: двое погибли
Под Волгоградом собака покусала подростка в чужом огороде
Волгоградцы кормят с рук белок с Мамаева кургана и выкладывают в сеть фото пушистых красавиц
На Спартановке на пожаре в высотке погиб мужчина
В Волгоградской области 17-летний студент украл сумку, пока новосел перевозил вещи
Волгоградец выстрелил в сторожа детского сада после ссоры из-за парковки
В Волгограде под колеса иномарки попал велосипедист-подросток
Александр Жилкин после увольнения с поста астраханского губернатора собирает грибы
Волгоградец попал в больницу после пожара в своей квартире
Под Волгоградом по дороге с кладбища погиб водитель на болотоходе
В Волгограде на домах появятся две мемориальные таблички выдающимся землякам
Больше десяти медалей: Волгоградская область собрала урожай «Золотой осени-2018»
Вымираем: в Волгоградской области смертность выше, чем рождаемость
Выжившая в теракте на вокзале волгоградка родила дочь
В Волгограде Лада Калина врезалась в столб и забор: водитель погиб
Снести, не помиловать: В Волгограде демонтируют гостиничный комплекс «Старый Карс»
Военные объекты в Волгоградской области будут охранять овчарки из Подмосковья