2018-10-14T19:41:45+03:00
Общество

Волгоградцы кормят с рук белок с Мамаева кургана и выкладывают в сеть фото пушистых красавиц

Животные прижились на склонах мемориального комплекса
Екатерина МАЛИНИНА
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Белки с удовольствием угощаются яблоками. Фото: Любовь СергееваБелки с удовольствием угощаются яблоками. Фото: Любовь Сергеева
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В Волгограде стоит настоящая золотая осень. Кто-то отправляется за город, а кто-то идет на прогулку на Мамаев курган. И в последнее время в обязательной программе многих посетителей мемориального комплекса – визит к белкам. Эти красивые животные от гостей не скрываются, а радуются угощениям и позволяют себя кормить. А самые счастливые умудряются сделать и фотографии.

- Про белок на Мамаевом кургане только читала, но лично увидела только в эту субботу, - говорит "КП-Волгоград" Любовь Сергеева. - Одну даже удалось сфотографировать возле Мемориального кладбища и покормить яблоком. Она совершенно ручная. Еще одна скакала с ветки на ветку. И очень много детей за этим с удовольствием наблюдали. Белки в Волгоградской области не живут, а здесь возможность увидеть их в естественной среде.

А ведь год назад, когда музею-заповеднику Сергей Донской, министр природных ресурсов, подарил десять белок, многие не верили, что животные приживутся. Малая часть из них все-таки сбежала из приготовленных им домиков, но большая часть осталась на склонах Мамаева кургана. И теперь радует волгоградцев и гостей города.

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Белки едят с рук на Мамаевом кургане
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Для белок построили домики и кормушки. Фото: Любовь Сергеева

Для белок построили домики и кормушки. Фото: Любовь Сергеева

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