2018-10-14T16:50:25+03:00
Происшествия

На Спартановке на пожаре в высотке погиб мужчина

Загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже
Екатерина МАЛИНИНА
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Сообщение о пожаре пришло на пульт дежурного МЧС в 14-30 14 октября. Было сразу же несколько звонков от жителей высотки по адресу Николая Отряды 21. На пятом этаже загорелась двухкомнатная квартира. На место ЧП тут же направились пожарные расчеты. Из подъезда эвакуировали несколько десятков жильцов.

С огнем справились за несколько минут. В одной из комнат спасатели нашли тело погибшего мужчины. Женщину из этой же квартиры увезли на «скорой». Она надышалась угарным газом.

После того, как пожар полностью ликвидировали, жильцы вернулись в свои дома. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Волгоградской области, сейчас специальная лаборатория выясняет причины происшествия.

Из-за пожара эвакуировали весь подъезд. Фото: Екатерина Ряховская

Из-за пожара эвакуировали весь подъезд. Фото: Екатерина Ряховская

ГУ МЧС по Волгоградской области просит волгоградцев соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте электроприборы без присмотра, не используйте самодельные обогреватели.

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