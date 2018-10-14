2018-10-14T15:54:36+03:00
Происшествия

В Волгоградской области 17-летний студент украл сумку, пока новосел перевозил вещи

Парень снял с карты 129 рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Можно уже забыть про те времена, когда квартиры на ночь оставляли незапертами, а забытый рюкзак возвращали на следующий день. В городе Михайловка 42-летний программист только на две минуту оставил сумку без присмотра и тут же поплатился – ее украли.

Все произошло во время переезда. Мужчина менял квартиру. Вещи, выгруженные с ГАЗели на лавочку, носил по очереди. Во время очередного подъема и исчезла черная сумка. В ней находились банковские карты новосела. Вскоре пришла и эсэмэска – с одной из них сняли деньги: сумму небольшую – 129 рублей. Но пострадавший все равно написал заявление в полицию: вор должен сидеть в тюрьме.

Правда, вором оказался не заматерелый преступник, а 17-летний студент местного колледжа, который решил воспользоваться отсутствием хозяев и взять сумку. Парня задержали в этот же день. В содеянном он признался. Сейчас ему предстоит ответить за кражу.

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