Волгоградец выстрелил в сторожа детского сада после ссоры из-за парковки

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-14T14:56:15+03:00

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Жители дома по улице Козловская,7 в субботу 13 октября стали свидетелями вооруженного конфликта. Все началось с замечания. Житель дома 36-летний волгоградец припарковал свою «семерку» возле первого подъезда. Но сделал этот вкривь и вкось: обходить легковушку пешеходам было очень не удобно. Об этом ему и сказал 28-летний парень, работающий сторожем в детском саду. Но то ли тон был невежливый, то ли настроение у водителя плохое, но на реплику мужчина ответил грубо. Завязался словесный конфликт, который закончился стрельбой. Автомобилист достал травматический пистолет и сделал два выстрела в «обидчика». Пули попали в левый бок и в область шеи слева.

Услышавшие громкие хлопки местные жители вызвали полицию и «скорую». Но от госпитализации пострадавший охранник отказался – будет лечиться дома. А вот водителю предстоит ответить за использование травматического оружия, хотя и законно приобретенного.

Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники полиции: кто спровоцировал конфликт.