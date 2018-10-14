В Волгограде под колеса иномарки попал велосипедист-подросток

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-14T12:37:31+03:00

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Ежедневно в сводках Госавтоинспекции есть происшествия с велосипедистами. Причина тому - несоблюдение правил дорожного движения, как водителями, так и велосипедистами. 13 октября не стало исключением из правил. ЧП произошло на проспекте Ленина на перекрестке с улицей Гагарина. 35-летний волгоградец на «Опеле Астра» ехал в сторону Красного. Ему был "зеленый свет", поэтому он даже не притормозил рядом с пешеходным переходом. А в этот момент на "зебру" на своем велосипеде выехал 15-летний мальчишка – думал проскочить на «красный» . Но не успел.

На «скорой» подростка забрали в больницу. Теперь он еще не скоро сядет на велосипед.

А сотрудники ГИБДД напоминают родителям о необходимости беседы со своими детьми-велосипедистами. Нужно еще раз напомнить им об элементарных правилах дорожного движения. Хотя бы о том, что переходить пешеходный переход нужно на «зеленый» и пешком, а велосипед вести рядом.