Александр Жилкин после увольнения с поста астраханского губернатора собирает грибы

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-14T11:44:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде и Астрахани самый разгар «тихой охоты». Любители маслят, «зеленушек» и прочих представителей царства грибов отправляются в сосняки и на полянки за добычей. Среди них есть и очень известные граждане. Полную корзину грибов в своем Инстаграм выложил Александр Жилкин. Тем самым подтвердив свои слова о том, что после отставки будет наслаждаться жизнью.

Для кого-то это отдых на Мальдивах, а для кого-то - поход в утренний лес с ножиком и корзинкой. Правда, сам грибник секретным местом, где собрал такой "урожай" не поделился. Хотя подписчики очень просили его рассказать.

ajilkin Александр Жилкин собрал корзину грибов

Будет ли Александр Александрович устраиваться на государственную должность, пока неясно. Возможно, астраханца устроит спокойная жизнь в своем доме в окружении детей и внуков.

Напомним, смена губернатора в Астраханской области произошла 26 сентября. Опытного Александра Жилкина сменил молодой и перспективный Сергей Морозов.