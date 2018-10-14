Волгоградец попал в больницу после пожара в своей квартире

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-14T10:37:10+03:00

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О пожаре в пятиэтажке 4-го микрорайона города Камышина сообщили жители дома около десяти часов вечера субботы. Едкий дым быстро распространился по подъезду. Когда на место приехали пожарные расчеты, то увидели, что горят домашние вещи в комнате одной из квартир. Хозяева старались потушить огонь, но самостоятельно справиться не смогли. Спасатели очень быстро локализовали и ликвидировали ЧП – за пять минут.

При пожаре пострадали не только вещи, но и хозяин квартиры – 52-летний мужчина. Его на «скорой» доставили в больницу города Камышина. Ему предстоит провести на больничной койке несколько дней. А сотрудникам пожарной лаборатории предстоит выяснить, что же стало причиной ЧП: неисправная проводка, непотушенная сигарета, или нагревательный прибор.

Пока во многих домах не включили отопление, сотрудники МЧС еще раз напоминают о мерах предосторожности при использовании нагревательных приборов. Не оставляйте их без присмотра, не используйте «самодельные» аппараты. Не лишайте себя имущества и здоровья.