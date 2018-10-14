В центре Волгограда водитель погиб, врезавшись в столб и бетонный забор

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-14T11:46:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Центральном районе около 10 часов утра субботы. Волгоградец на "Ладе Калине" ехал со сторны Симбирская по Глубокоовражной. Пока по невыясненным причинам мужчина потерял управление над легковушкой, наехал на бордюр, затем протаранил фонарный столб, а после этого врезался в бетонный забор.

Основной удар пришелся в сторону водителя. 58-летний мужчина не выжил – погиб еще до приезда медиков. Его 29-летнего пассажира увезли на «скорой» в больницу, у него тяжелые травмы.

Еще одно смертельное ДТП случилось в Городищенском районе. 40-летний волгоградец на снегоболотоходе ехал по грунтовке со стороны карповского кладбища, но не справился с управлением и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

- Обстоятельства обеих аварий выясняют сотрудники ГИБДД, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.