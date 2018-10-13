2018-10-13T21:39:44+03:00
Общество

В Волгограде на домах появятся две мемориальные таблички выдающимся землякам

Таблички установят Эдуарду Серову и Владиславу Гудкову
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На домах в Волгограде появятся еще две мемориальные таблички, в честь двух великих земляков. Такое решение приняли на последнем заседании депутаты городской думы Волгограда. Народные избранники решили увековечить память Эдуарда Серова и Владислава Гудкова.

Эдуард Серов - выдающийся музыкант, кавалер Ордена Почета и Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени». Именно он был основателем Волгоградского академического симфонического оркестра. В 1987 году он собрал коллектив, который превратился в оркестр. Благодаря ему регион стал культурным центром Поволжья, сюда стали приезжать дирижеры и музыканты с мировыми именами. Мемориальная табличка с его именем появится на доме № 9 по улице имени Чуйкова, где Эдуард Серов жил с 1996 по 2016 год.

Вторая мемориальная табличка появится на доме № 9 по улице Коммунистической. В этом доме жил профессор, доктор технических наук ВолгГТУ Владислав Гудков. Надпись на табличке гласит: «В этом доме с 1974 по 2013 год жил и работал лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор Гудков Владислав Александрович».

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